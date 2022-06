Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unui atac al hackerilor asupra Forumului Economic International de la Sankt Petersburg, discursul presedintelui rus Vladimir Putin a fost amanat, a informat Kremlinul, relateaza DPA si Reuters.

- Un discurs al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la „Davosul rusesc” a fost blocat de un atac cibernetic, relateaza The Guardian , citat de Digi24. Putin trebuia sa se adreseze Forumului Economic de la Sankt Petersburg, dar evenimentul a fost vizat de hackeri, a recunoscut Kremlinul. Purtatorul…

- Limba ucraineana va ramane limba de stat in acele regiuni și regiuni ale Ucrainei care au intrat sub controlul Rusiei, dar rezolvarea acestei probleme pe viitor va depinde de voința populației locale, a spus joi purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, potrivit Interfax. Fii…

- Parada aeriana de la Moscova a fost anulat din cauza condițiilor meteo, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de BFM TV . Inainte de sarbatorirea Zilei Victoriei, forțele aeriene ruse au facut repetiții pe cerul Moscovei, avioanele survoland cerul inclusiv in formație…

- Circa 11 mii militari participa in acest an la parada militara din Piata Rosie, iar in componenta coloanei mecanizate intra 131 de unitati de tehnica militara, potrivit presei ruse. In acest an lipsește componenta aviatica, anulata din cauza condițiilor meteo, a anunțat in aceasta dimineața, purtatorul…

- Germania rezista și nu vrea sa dea curs „șantajului” rusesc cu plata in ruble a gazelor și vrea sa achite ca și pana acum, doar in euro. Pe masura ce compania rusa Gazprom a oprit livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria miercuri (27 aprilie) din cauza neplații in ruble, Germania a spus ca nu va…

- Rusia a acuzat vineri Ucraina ca a efectuat un atac aerian asupra unui depozit de combustibil din orașul rus Belgorod, prima acuzație de atac aerian ucrainean pe teritoriul rus de cand Moscova a lansat invazia. Rusia a acuzat Ucraina ca a efectuat vineri, 1 aprilie, un atac aerian impotriva unui depozit…

- Rusia a denunțat luni, 28 martie, comentariile „alarmante” ale președintelui american Joe Biden, care l-a numit „macelar” pe omologul sau rus Vladimir Putin, in plina ofensiva rusa in Ucraina. „Aceasta declarație este, fara indoiala, alarmanta”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Kremlinului,…