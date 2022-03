Putin… Sau Fața războiului Așa il vede o tanara din Ucraina pe Vladimir Putin, ca in fotografiile alaturate. Ea a creat, din gloanțe, un portret impresionant al președintelui rus Vladimir Putin. Pentru acest, sa-i zicem tablou, artista a avut nevoie de 5000 de gloanțe adunate de prin locurile unde s-a tras. Portretul se numește Fața razboiului și este realizat de Daria Marchenko. Cand așa, cand așa… Putin, țarul, dictatorul, liderul, nebunul de la Kremlin – zilele astea i se spune in fel și chip – este portretizat intr-un costum inchis la culoare și poarta o cravata, cum altfel, roșie. Artista – prin forța lucrurilor –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca operatiunea sa militara din Ucraina este un "succes" si ca Moscova nu va lasa aceasta tara se devina un "cap de pod" pentru "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza France Presse,

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA. Intr-un comunicat difuzat vineri, administratia locala a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…