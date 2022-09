Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- liderul chinez nu a fost vazut in fotografiile publicate joi seara, cand liderii țarilor participante la summitul SCO, inclusiv președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, au mers la cina.O sursa guvernamentala uzbeca a confirmat absența lui Xi Jinping de la cina comuna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat vineri "noile centre de putere" in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, intr-un moment in care relatiile dintre Moscova si Occident sunt extrem de tensionate, informeaza AFP. "Rolul…

- Președintele chinez Xi Jinping nu s-a dus la cina oficiala la care au participat 11 șefi de state prezenți la summitul regional de securitate din Uzbekistan. Absența lui a fost motivata invocandu-se politica delegației Chinei privind COVID-19, a declarat vineri, 16 septembrie, pentru Reuters o sursa…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca ințelege faptul ca liderul chinezi Xi Jinping s-a aratat „ingrijorat” de situația din Ucraina, ceea ce reprezinta o recunoaștere surprinzatoare a fricțiunilor existente intre Moscova și Beijing in privința razboiului din Ucraina, informeaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi tentativele occidentale de a crea o ‘lume unipolara’, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in Uzbekistan, salutand ‘pozitia echilibrata’ a Beijingului cu privire la Ucraina. La randul sau seful statului chinez l-a asigurat pe liderul…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va discuta despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan cu liderul rus Vladimir Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Samarkand. Despre aceasta anunța Reuters, citind un oficial turc. Erdogan și Putin se vor intilni in marja…

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.