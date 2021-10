Putin s-a răzgândit: Europa nu primește supliment de gaze rusești Rusia a optat impotriva trimiterii mai multor aprovizionari cu gaze naturale in Europa, deși președintele Vladimir Putin a anunțat recent ca este gata sa ajute consumatorii europeni sa iasa din criza energetica. Potrivit CNBC, Gazprom nu a rezervat o capacitate suplimentara de tranzit de gaze pentru noiembrie, fie prin sistemul de conducte ucrainene, fie prin liniile […] The post Putin s-a razgandit: Europa nu primește supliment de gaze rusești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

