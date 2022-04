Stiri pe aceeasi tema

- Marți, presedintele Rusiei, Vladimir Putin se intalneste cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters cu referire la Agerpres.ro . Lukasenko a sosit marti la primele…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska este considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, care anterior pledase pentru pace, avertizeaza ca razboiul din Ucraina este o „nebunie” care, din cauza pozitiei radicale a ambelor parti, va dura mult timp si va fi o rusine pentru generatii…

- Vladimir Putin a facut declarații incendiare! In 2019, președintele Rusiei a acordat un interviu care a anticipat razboiul. Liderul de la Kremlin susținea ca SUA nu au rabdare cu partenerii de dialog. In interviu, Putin a folosit o fraza populara in rusa, care spune ca: cine nu-și asuma riscuri, nu…

- Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor președintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat agentiei Reuters un oficial european, transmite AGERPRES. Sub rezerva anonimatului, sursa respectiva a dezvaluit ca ambasadorii…

- Armata Romana a activat centrele militare de comanda. Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care insemna mecanism de consultare intre Aliați. Ministerul Apararii informeaza joi dimineata ca, avand in vedere situatia de securitate din Ucraina, Armata Romaniei a activat punctele militare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara autoritațile din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "sa depuna armele" si a promis sa contracareze orice interferenta straina…

- Razboiul fals al Rusiei urmeaza desfasurarea unui teatru suprarealist in care toata lumea asteapta dupa Vladimir Putin sa faca o miscare, scrie Simon Tisdall intr-un articol de opinie publicat de The Guardian.