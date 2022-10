Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, se va intalni marți cu Vladimir Putin, a anunțat luni agenția de presa a statului, WAM, citata de Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat ca aceasta vizita in Rusia are drept scop sa ajute la gasirea…

- Trupele ruse au suferit pierderi imense in Ucraina, iar foștii aliați ai Kremlinului au devenit acum inamici. Vladimir Putin pierde din ce in ce mai multa influența și putere. Unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Putin s-a intors impotriva lui. Cine s-a intors impotriva lui Vladimir Putin O filmare…

- Peste 200.000 de oameni au fost deja recrutați in forțele armate ale Rusiei de cand președintele Vladimir Putin a ordonat o mobilizare parțiala in urma cu doua saptamani, a declarat marți ministrul Apararii Serghei Soigu, citat de Reuters . Soigu a anuntat, inca de la decretarea mobilizarii, ca planuieste…

- Ziarul aminteste ca Washingtonul a avertizat in mod repetat despre riscul unor sanctiuni secundare impotriva acelor tari care vor ajuta Rusia sa ocoleasca masurile restrictive impuse impotriva acesteia de tarile occidentale.

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Guvernul francez si cel al Emiratelor Arabe Unite (EAU) au semnat luni un acord strategic de cooperare in domeniul energetic, a anuntat executivul de la Paris, informeaza Reuters. Parteneriatul isi propune sa identifice proiecte de investitii comune in Franta, EAU sau in alte parti, in domeniile energiilor…

- Presedintele american Joe Biden l-a invitat "in mod solemn" sambata pe noul presedinte al Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, sa vina intr-o vizita in SUA, dupa o perioada marcata de dezacorduri intre cei doi parteneri, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…