Putin le ia banii și proprietățile celor care răspândesc informații false despre armată Persoanele care raspandesc „informații false in mod deliberat” despre forțele armate ale Rusiei ar putea sa ramana fara proprietați și sa le fie confiscați banii, potrivit unui proiect de lege pregatit de parlamentari. Masura se va aplica și celor gasiți vinovați de „alte forme de tradare”, a declarat Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat. Aici s-ar incadra „discreditarea” forțelor armate, solicitarea de sancțiuni impotriva Rusiei sau incitarea la activitați extremiste.„Toți cei care incearca sa distruga Rusia, toți cei care o tradeaza, trebuie sa primeasca pedeapsa meritata și sa compenseze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

