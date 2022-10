Putin i-a scris lui Xi Jinping de Ziua Chinei. „Ne unim eforturile pentru construirea unei noi ordini mondiale”

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a evidentiat sambata alianta strategica cu Beijingul intr-o scrisoare pe care i-a trimis-o omologului sau Xi Jinping, la 73 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, transmite EFE.

- Președintele turc Tayyip Erdogan planuiește sa poarte discuții cu liderul ucrainean Vladimir Zelenski, precum și cu omologul sau rus Vladimir Putin. {{640052}}Despre aceasta transmite RBC-Ucraina cu referire la declarația ministrului turc de Externe Mevlut Cavusoglu in timpul unui briefing in Japonia.…

- Eforturile diplomatice ale presedintelui francez Emmanuel Macron ca raspuns fata de agresiunea Rusiei contra Ucrainei au fost un esec si ”profund daunatoare”, a spus fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen intr-un interviu aparut vineri in publicatia franceza Le Point, relateaza Reuters,…

- Rusia și China nu au dorința de a „stapani intreaga lume, spre deosebire de alte țari”, a declarat de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, 54 de ani, duminica, 18 septembrie, intr-un interviu la televiziunea de stat Russia 1, scrie ziarul Izvestia . „In implementarea relațiilor lor bilaterale,…

- Relatia stransa dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping a fost in centrul atentiei la Summitul Organizatiei de Cooperare Shanghai, ce are loc anul acesta in Uzbekistan.

- Rusia apreciaza poziția Chinei cu privire la conflictul din Ucraina și o considera echilibrata. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu președintele Chinei, Xi Jinping, in marja Summitului organizației de cooperare de la Shanghai (SCO) din Samarkand, relateaza…

- Presedintele indonezian Joko Widodo i-a invitat pe toti liderii G20 sa participe la Summit-ul de la Bali in speranta ca isi vor rezolva neintelegerile. Presedintele american Joe Biden a facut presiuni ca Rusia sa fie exclusa din Summit, insa atat Vladimir Putin, cat și Xi Jinping sunt invitați.…

- Un ambasador chinez a confirmat, miercuri, intensificarea relatiilor cu Moscova si a acuzat Washingtonul ca este „initiatorul” si „principalul instigator” in conflictul din Ucraina, denuntand inca o data si vizita in Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi. Zhang Hanhui,…