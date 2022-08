”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind furnizarea neintrerupta de alimente si ingrasaminte rusesti pe pietele globale”, a declarat presedintele Putin. Liderul rus a subliniat ca in special ”pentru tarile in curs de dezvoltare, care se afla in pragul unor probleme majore cu alimente si ingrasaminte”, astfel de decizii, care au fost luate…