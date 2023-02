Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin va pune la curent marti, 21 februarie, elita politica si militara a Rusiei cu privire la stadiul a ceea ce el numeste „operatiunea sa militara speciala” din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters.…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a vorbit din nou despre riscul unui razboi nuclear, precizand ca ”puterile nucleare nu au pierdut niciodata conflicte majore de care depinde soarta lor”, relateaza Reuters.”Maine (20 ianuarie – n.r.),…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca „nu are niciun dubiu” cu privire la victoria Rusiei in Ucraina, pe care o considera „inevitabila”, la aproape un an de la lansarea ofensivei in Ucraina si in pofida mai multor esecuri majore pe campul de lupta, relateaza agentiile de presa…

- Miercuri, 18 ianuarie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comparat acțiunile recente ale Statelor Unite cu cele ale lui Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte, afirmand intr-o serie de declarații delirante pentru un diplomat de rangul sau ca Washingtonul a subjugat Europa pentru a purta un razboi…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a acuzat sambata pe premierul japonez Fumio Kishida de obedienta rusinoasa fata de Statele Unite si i-a sugerat acestuia sa-si faca seppuku, transmite Reuters. Aceasta a fost cea mai recenta declaratie dintr-un lung sir de declaratii socante si provocatoare din…

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri un pachet de ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski si-a avertizat cetatenii ca Rusia ar putea lansa atacuri de Craciun si i-a indemnat sa tina cont de alarmele de raid aerian, relateaza Reuters.…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Anunțul a fost facut luni de un inalt oficial american, fara sa precizeze daca președintele rus Vladimir Putin va participa la reuniunea liderilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), transmite Reuters. Rusia va fi invitata sa participe la reuniunile blocului APEC, gazduite anul viitor de Statele…