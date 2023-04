Putin a semnat. Rușii nu mai pot evita încorporarea Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri o lege prin care se creeaza un registru electronic de recrutare, care urmareste sa-i impiedice pe rusi sa evite incorporarea. Noul sistem va livra documentele privind mobilizarea catre un portal al guvernului numit ”GosUslugi”. Odata ce ordinul de incorporare apare in portal, acesta va fi considerat livrat destinatarului, […] The post Putin a semnat. Rușii nu mai pot evita incorporarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale, potrivit Agerpres. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, marti, in discursul susținut in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu SUA, singurul care mai era in vigoare in domeniul nuclear. „Ma vad nevoit sa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine, marți, un discurs delirant, in fata camerelor reunite ale parlamentului rus și a unor invitați „speciali” care au luptat pe frontul din Ucraina. Ultima data s-a adresat parlamentului in 2021, iar acum este pentru prima data cand o face de la inceputul invaziei…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…