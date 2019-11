Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul este convins ca nimic nu poate distruge relatiile dintre Rusia si Serbia, in pofida faptului ca presedintele Serbiei, Alekandar Vucic, a deschis o ancheta privind inregistrarea din care rezulta ca un agent rus de informatii plateste un agent sarb de informatii. "Relatiile cu Serbia sunt de…

- Kremlinul a confirmat luni ca trupele ruse au observat avioane americane in zona unde SUA sustin ca a fost ucis liderul gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, contrazicand practic Ministerul rus al Apararii care cu o zi in urma afirmase ca nu a fost observat niciun avion american…

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas în Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntând totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „În ce priveste prezenta soldatilor americani în…

- Pregatiri in vederea unui summit pe tema solutionarii conflictului din Ucraina - intre Kiev, Moscova, Berlin si Paris - au fost oprite, a anuntat marti Kremlinul, relateaza Reuters potrivit news.ro”Atunci cand o parte pretinde ca are abordari noi, formatul Normandia intampina dificultati care…

- 'Nu, nimeni nu ne-a spus nimic', a reactionat Peskov intr-o conferinta de presa, adaugand ca ramane de vazut cati militari americani vor fi retrasi din regiunea siriana mentionata, in conditiile in care alte detalii ale acestui plan sunt neclare. 'Urmarim foarte indeaproape situatia', a spus el.…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat intr-un interviu preluat de presa rusa ca Vladimir Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina pana in 2024, arata stirileprotv.ro. Saakashvili susține ca liderul de la Kremlin intenționeaza…