"In opinia mea, nu trebuie sa ne atingem de el. Cel putin atata vreme cat viata si destinul multor oameni vor ramane legate de el (...) si legate de reusitele trecutului, ale anilor sovietici", a afirmat Vladimir Putin, intrebat in legatura cu acest subiect in timpul conferintei sale anuale de presa.



Problema Mauzoleului lui Lenin, inaugurat dupa moartea lui in 1924, este foarte controversata in Rusia, unde Partidul Comunist este prima formatiune a opozitiei in parlament. Potrivit unui sondaj al centrului VTIOM din 2017, mai mult de 60% dintre rusi cred ca trupul neinsufletit al primului…