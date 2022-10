Putin a decretat legea marțială în teritoriile ucrainene anexate Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret conform caruia legea marțiala este introdusa in cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal. Este vorba de Donețk, Lugansk și regiunile Zaporojie și Herson. „Am semnat un decret privind introducerea legii marțiale in aceste patru entitați constitutive ale Federației Ruse. Acesta va fi trimis imediat spre aprobare Consiliului Federației și Dumei de Stat”, a spus Putin miercuri la o ședința a Consiliului de Securitate, potrivit TASS. Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat, miercuri, instaurarea legii marțiale in patru teritorii ucrainene Donețk, Lugansk, Kerson și Zaporojie, anexate in luna septembrie de Moscova, transmite Europe 1. Vladimir Putin a anunțat aceasta masura in cadrul unei reuniuni a Consiliului sau de securitate,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care impune legea marțiala in cele Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk, anexate ilegal de Rusia la finele lunii septembrie, informeaza agenția rusa de presa de stat TASS. „Am semnat un decret privind introducerea legii marțiale in aceste patru…

- Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa fie purtate negocieri cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin este președinte. De asemenea, a fost aprobata și…

- Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa fie purtate negocieri cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin este președinte. De asemenea, a fost aprobata și…

- Anexarea de catre Rusia a patru teritorii ucrainene ocupate face ‘aproape’ imposibil sfarsitul razboiului in Ucraina, a apreciat sambata seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, transmite AFP. Anexarea regiunilor Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson – proclamata vineri de presedintele rus…

- Romania condamna anexarea ilegala a teritoriilor Ucrainei Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România, la fel ca și celelalte state din Uniunea Europeana, nu recunoaște si nu va recunoaște niciodata referendumurile ilegale orchestrate de…

- Ministerul de Externe a transmis vineri, 30 septembrie, ca „Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor «acorduri de intrare in componența Federației Ruse» a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse”.Instituția condusa de Bogdan Aurescu a precizat ca aceste…