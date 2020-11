Stiri pe aceeasi tema

- Puternica furtuna Iota a provocat cel putin 11 decese la trecerea sa prin mai multe regiuni din America Centrala si America de Sud, relateaza miercuri agentia DPA. Bilantul deceselor include sase victime in Nicaragua, doua in Columbia, una in El Salvador si una in Panama, conform cifrelor…

- Cel putin 9 oameni au murit in timpul uraganului Iota care face ravagii in America Centrala. Potrivit presei straine, in Nicaragua oamenii erau luați de puhoaie, iar vantul puternic a zmuls acoperișurile mai multor case și a doborat numerosi copaci la pamant.

- Iota a crescut in intensitate ajungand la nivel de uragan "extrem de periculos", conform Centrului National pentru Uragan (NHC) din Statele Unite si se indreapta luni spre America Centrala, devastata recent de uraganul Eta, care a provocat peste 200 de morti si disparuti, relateaza luni AFP.…

- Furtuna Eta a provocat joi noi inundatii in America Centrala, unde bilantul deceselor a ajuns la cel putin 27, desi autoritatile estimeaza ca ar putea fi mult mai mare, informeaza DPA.Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras…

- Furtuna Eta a provocat ploi torentiale si inundatii catastrofale in America Centrala, cauzand moartea a putin opt persoane, transformand strazile in canale cu apa pana la inaltimea taliei si izoland zeci de locuitori, relateaza joi Reuters. Familiile si-au croit cu greu drum pe strazile inundate din…

- Explozie puternica in Maramures. Mai multe persoane ranite grav in urma exploziei. O victima transferata cu elicopterul la Oradea O explozie puternica a ranit grav trei persoane intr-o gospodarie din Sigetu Marmatiei, dupa ce cazanul in care fierbea tuica a explodat. „Solicitare Sighet, explozie cazan…

- O puternica explozie intr-un atelier de baterii dintr-o localitate aflata la sud-vest de Teheran s-a soldat cu un mort si mai multi raniti, iar cateva zeci de masini si cladiri au fost avariate, informeaza media locale preluate de AFP si Reuters. Explozia din Nasim Shahr "a distrus complet…

- Bilantul mortilor unui incendiu provocat de o explozie intr-o moschee din afara capitalei Bangladeshului, Dacca, a crescut la 11, au anuntat sambata politia si mai multi medici, citati de dpa și agerpres.ro.