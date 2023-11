Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un episod captivant, ne aplecam asupra unei povești dramatice, o experiența reala traita de medicul roman Alexandru Grin. In timpul primei sale excursii in Germania, ceea ce trebuia sa fie o calatorie memorabila s-a transformat intr-un coșmar atunci cand a fost nevinovat inchis timp de 18 zile.…

- Petru Cadar (75 de ani) a fost un jucator fabulos al Brașovului! Acum traiește in Ghimbav, la cateva minute de locul unde a scris istorie in fotbalul romanesc. Face o trecere in revista a copilariei cu „vaci, porci și gaini”. Nu uita nici de avantajele pe care le avea in comunism.

- Realizatoarea Realitatea Plus Alexandra Pacuraru susține ca Anca Alexandrescu, colega sa, a primit amenințari cu moartea pe rețelele sociale, motiv pentru care cere sa se inființeze ” o poliție virtuala a platformelor sociale”. „Fac apel sa se inființeze si o poliție virtuala a platformelor sociale,…

- Doi hoți au intrat in restaurantul de tip fast-food imediat dupa miezul nopții.Cu fața acoperita, aceștia au inceput sa caute in sertare și nu au plecat pana nu au gasit banii.Patronii spun ca hoții au plecat cu o suma importantade bani, deși nu au dezvaluit-o.A fost sesizata poliția, dar se cere și…

- In contextul tragediei de la Crevedia, care a consemnat cel mai mare numar de pompieri raniti din istoria recenta a Romaniei, Eugen Teodorovici a remarcat la emisiunea “Puterea Cuvantului”, realizata saptamanal de cotidianul Puterea, ca autoritatile sunt obligate sa legifereze ca pompierii si angajatii…

- Oana Sarbu a vorbit despre casatorite din nou, dupa ce a trecut printr-un mariaj eșuat. Actrița a spus lucrurilor pe nume și nu s-a mai ascuns dupa perdea. La 30 de ani de la divorț, este mai hotarata decat niciodata și a facut cele mai sincere marturisiri. Ce crede Oana Sarbu despre casatorie Oana…