Pute a ,,doctor” și a ,,geniu” (Sau despre dreptul puștimii de a primi titlul de doctor) Am ramas perplex… Domnul președinte Iohannis și-a violat prietena cea mai buna, Tacerea, ingaimand, in sfarșit, cateva vorbe ostenite despre titlul academic de vraci obținut de unul dintre frații sai de cruce politica. Agresiunea asupra Tacerii a avut loc dupa ce studioșii țanci, adolescenți și […] Articolul Pute a ,,doctor” și a ,,geniu” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

