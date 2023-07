Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o noua decizie referitoare la grupul de cauze Mozer vs. Federația Rusa. Astfel, Rusia a fost din nou somata sa se conformeze hotaririlor CtEDO și „sa procedeze la plata satisfacțiilor echitabile, impreuna cu dobinzile acumulate și sa prezinte imediat…

- Florentin Pandele a rabufnit in direct la TV! Soțul Gabrielei Firea il someaza pe Patriarhul Daniel sa ia atitudine dupa atacul lui Vasile BanescuPrimarul din Voluntari, Florentin Pandele, a rabufnit, joi seara, in direct la Romania TV, dupa atacurile asupra soției sale, Ministrul familiei, Gabriela…

- Dupa introducerea GDPR, legislația care are legatura cu protecția datelor persoanle, s-au intalnit multe situații in care autoritațile locale interpreteaza in mod absurd aceste prevederi și fara sa mai țina cont de nimic, emit documente nevalabile, care conțin doar literele de inceput ale numelui și…

- Razvan Burleanu iese la atac, dupa ce Gigi Becali i-a cerut demisia la finalul partidei Rapid- FCSB 1-0. Președintele Federației Romane de Fotbal susține ca omul de afaceri i s-a laudat, intr-o discuție privata, ca a platit trei arbitri, dar și ca a participat la un meci trucat. Razvan Burleanu il face…

- Fostul premier Theodor Stolojan a declarat miercuri la RFI ca introducerea unui impozit pentru veniturile ce depasesc salariul presedintelui Romaniei nu este o inițiativa buna, potrivit news.ro. „Daca consider ca bugetarii au salarii prea mari, trebuie sa revizuiesc toata schema de salarizare a bugetarilor…

- Romania este restanta cu reforme care trebuiau efectuate in secolul trecut, declara la RFI fostul premier Theodor Stolojan, membru PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Curg cererile de plata pe adresa lui Dinamo. Datoriile din urma preseaza noua conducere, care incearca sa obțina licența pentru Liga 1, in cazul in care echipa pregatita de Ovidiu Burca promoveaza la finalul sezonului. Ultima notificare de plata, aparuta in Buletinul Procedurilor de Insolvența, luni,…

- Premierul Nicolae Ciuca este așteptat astazi, in Poiana Brașov la conferința organizata in cadrul Caravanei Antreprenoriale Liberale. Gazdele evenimentului sunt președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, și viceperimarul Sebastian Rusu. Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, va participa la conferința…