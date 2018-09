Stiri pe aceeasi tema

- Fostul negociator al Romaniei cu UE, Vasile Puscas, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este tributar unui discurs triumfalist, cu referire la raportul sau de miercuri din plenul Parlamentului European. "Domnul Juncker este in continuare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus joi ca el nu comenteaza scrisoarea trimisa catre presedintele Klaus Iohannis de avocatul presedintelui SUA, Rudolph Giuliani, afirmand ca sunt atatia care “cred ca le stiu pe toate si isi dau cu parerea”. Toader a spus, totusi, ca Giuliani “e si el un om din…

- „In ziua de azi, lumea se imbraca in costum popular doar pe bani. Nu se imbraca pentru ca le place portul nostru. Se duc la ansambluri si se imbraca in costum popular pentru ca sunt platiti. Ca la serviciu. Dar mai avem tarani in Romania? Nu! Gasesti numai oameni vicleni, lingusitori. Gasesti si oameni…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a apreciat, miercuri, ca fiind „inacceptabil” ca președintele Klaus Iohannis, aparținand la randul sau unei minoritați naționale, a atacat la CCR Codul Administrativ care prevede extinderea drepturilor lingvistice in administrație pentru minoritați.„Din…

- Razboiul comercial actual dintre SUA si China nu va avea efecte palpabile asupra Romaniei, in conditiile in care relatiile comerciale dintre piata locala si cea americana sunt reduse, iar statutul de membra UE ne ofera protectie, comenteaza Dumitru Miron, profesor la Facultatea de Relatii Economice…

- Piața cafenelelor de specialitate a devenit una extrem de populara in Romania in ultimii ani și chiar daca in prezent aceasta reprezinta aproximativ 3-5% din totalul pieței de cafea, potențialul de creștere este semnificativ, potrivit reprezentanților companiei. Așadar și interesul antreprenorilor pentru…

- O profesoara de fizica din Cluj este singura din Romania care a primit in acest an titlul de ambasador international NASA-HESA, reusind sa insufle elevilor pasiunea pentru stiinta spatiala si sa devina model de inspiratie si mentor pentru...

- Președintele directoratului KazMunayGas - compania naționala de petrol și gaze din Kazahstan, Sauat Mynbayev, s-a intalnit marți, la București, cu Ministrul Energiei, Anton Anton. KazMunayGas (KMG) este unicul acționar al KMG International (KMGI). In cadrul intrevederii, președintele KMG a prezentat…