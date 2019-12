Puşcărie pentru evaziune cu fier vechi Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat, saptamana trecuta, o sentinta definitiva intr-un dosar de eveziune fiscala. Cei doi inculpati din acest dosar au fost acuzati ca au pagubit bugetul de stat cu aproximativ o jumatate de milion de euro prin achizitii fictive de fier vechi. Unul dintre inculpati a primit o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Al doilea inculpat a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. Procurorii doljeni cereau, in mai 2018, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, administratorul unei societati comerciale. Anchetatorii au reținut ca, pe parcursul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

