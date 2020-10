Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Oamenii legii anunta intensificarea actiunilor pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus. Asta in contextul in care, ieri, la nivel national au fost raportate aproape 3.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Tot ieri, politistii doljeni au sustinut ca, numai intr-o zi, au aplicat 228…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, Agenției Naționale Sanitar…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de circa 22.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Conform sursei…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00,…