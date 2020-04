Stiri pe aceeasi tema

- Capitala rusa, Moscova, a înasprit de miercuri aplicarea masurilor de izolare a populatiei prin introducerea permiselor digitale pentru deplasarile limitate autorizate prin aceste masuri menite sa opreasca înmultirea cazurilor de COVID-19, al caror numar creste puternic în Rusia, scrie…

- Procurorii americani sustin ca mai multi membri ai Comitetului Executiv al FIFA ar fi primit mita pentru a vota Rusia în procesul de atribuire a organizarii Cupei Mondiale 2018. Citește mai mult pe Digisport.ro.

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Suspectata de UE ca raspandeste dezinformare despre coronavirus, Rusia a denuntat joi acuzatii "nefondate" si "imorale" care urmaresc sa camufleze "incapacitatea" europenilor de a lupta impotriva propagarii maladiei, potrivit France Presse. Purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene, Josep…

- Procesul in cazul avionului companiei Malaysia Airlines prabusit in iulie 2014 in estul Ucrainei va incepe luni in Tarile de Jos, foarte probabil in absenta celor patru suspecti principali, transmite Reuters, titrat de Agerpres. La 17 iulie 2014, un avion Boeing al companiei Malaysia Airlines, care…

- Planul de pace pentru Orientul Milociu prezentat de presedintele american Donald Trump contravine mai multor rezolutii ale Natiunilor Unite, a indicat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, punand sub semnul intrebarii viabilitatea proiectului, transmite Reuters. 'Vedem reactia…

- Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord apartinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenta dupa ce o pasagera, care parea sa fie bauta, a amenintat ca are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anuntat agentiile de presa ruse, scrie…