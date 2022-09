Stiri pe aceeasi tema

- „La acest moment, sunt toate avizele necesare luate, tocmai de aceea a fost si necesar acest interval de timp, pentru a ne asigura ca procedurile sunt parcurse. Consiliul Economic si Social, nefiind o politica noua, nu are un aviz de dat”, a declarat Dan Carbunaru, intrebat la finalul sedintei de…

- Dan C[rbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a spus, joi, dupa ședința dExecutivului, ca la acest moment sunt luate toate avizele pentru promulgarea OUG pe energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernul ar putea adopta vineri proiectul de ordonanța care prevede creșterea taxelor in Romania. De aceea, Consiliul Economic și Social (CES) a fost nevoit sa dea joi un aviz (negativ, ce-i drept). Conform secretarului de stat in Ministerul Finantelor, Alin Chitu, o chestiune s-ar putea modifica, propunerea…

- Toate despagubirile decise de instanța in dosarul „Colectiv" vor fi acordate pana la finalul verii, a annțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Este vorba despre 64 de milioane de euro.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, joi, la finalul sedintei Executivului, deciziile luate pentru fluidizarea traficului la frontiere. “As vrea sa continui cu prezentarea deciziilor de astazi din Guvern cu o masura necesara pentru a fluidiza traficul la frontierele Romaniei,…

- „Rolul Ministerului de Finante s-a rezumat in a gasi un mecanism simplificat in vederea compensarii acestor subventii acordate operatorilor economici. Am lucrat impreuna cu specialistii de la Ministerul Energiei. In termen de 15 zile de la aprobarea ordonantei, prin ordinul presedintelui ANAF, se va…

- Dan Carbunaru a fost intrebat, luni, in ce stadiu se afla actul normativ privind reducerea cu 50 de bani a pretului combustibililor la pompa. “Sunt discutii care deja s-au purtat. Exista o decizie anuntata in acest sens la nivelul coalitiei, zilele acestea, cel mai probabil chiar miercuri, in cadrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, miercuri, la sedinta coalitiei, o intalnire informala cu liderul PSD Marcel Ciolacu, dupa ce in cursul diminetii a avut o intalnire, la sediul Guvernului, cu ministrii Energiei si Finantelor, pentru gasirea de solutii privind preturile majorate la carburanti. Purtatorul…