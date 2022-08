Stiri pe aceeasi tema

- Supa de oase, poate ca nu este una dintre cele mai delicioase denumiri, insa, este cu siguranța, un preparat gustos care iți aduce și foarte multe beneficii pentru sanatate. Aceasta supa era facuta des de bunicile noastre și este o supa extrem de nutritiva, daca folosești ingrediente cat mai hranitoare. …

- BerbecZiua iti aduce cheltuieli. Poate fi vorba despre cheltuieli domestice, despre un ajutor material oferit unui membru al familiei, insa si facturile sau datoriile la banca pot intra in conul de interes. Activitatea desfasurata la un loc de munca pare se ca iti aduce bani putini si in salturi. Fii…

- I-a legat o dragoste mare, dar sfarsitul a fost unul dureros. Aventura lui Maples cu Donald, 76 de ani, a distrus iubirea dintre fostul presedinte si Ivana, care si-a amintit incidentul in memoriile ei.

- Cultivarea, producerea și vanzarea de droguri de risc ar putea fi pedepsita cu 10 ani de inchisoare, in loc de trei ani, cat prevede legea in prezent, iar daca drogurile sunt de mare risc, pedepsele ar putea ajunge chiar pana la 15 ani de pușcarie.

- SEMNAL DE ALARMA, nu te aventura in zone periculoase, nu-ți lasa copiii nesupravegheați, atunci cand sunt in apa. De cele mai multe ori, astfel de tragedii se produc fie pentru ca persoanele respective nu știu sa inoate foarte bine, fie intra in ape unde curenții sunt puternici sau in locuri unde nivelul…

- Comisia speciala de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetara pe parcursul perioadei ultimelor 18 luni, creata astazi, de Parlament, i-a imparțit pe aleșii poporului in doua tabere. In timp ce deputații PAS și-au desemnat membrii, cei din Partidul Șor și BCS…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand cele noua cupluri de vedete alaturi de Irina Fodor, dar și de intreaga echipa vor pleca in America Express. Prezentatoarea e copleșita de emoții și abia așteapta sa vada ce pregatește acest sezon. Deja a inceput sa faca bagajele.

- Televiziunea americana NBC a confirmat oficial ca vom avea un nou serial Quantum Leap la aproape 30 de ani dupa difuzarea ultimului episod al seriei originale, The Hollywood Reporter notand ca acesta ar putea ajunge pe micile ecrane inca din toamna acestui an. Desi mai putin cunoscut decat alte titluri…