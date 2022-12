Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a adoptat miercuri o Hotarare privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente fazei I din cadrul primei etape a programului de inzestrare a Armatei cu Autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU).

Un general din fruntea Armatei nigeriene a respins ca "absurd" o informație potrivit careia Armata ar fi derulat, in ultimii zece ani, un program secret de avorturi in masa.

Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a vorbit, marti seara, la televiziunea publica, despre principalele subiecte ale discuțiilor dintre liderii Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu de la Vila Lac. Liderul UDMR nu a fost prezent la ședința de la Vila Lac dar a confirmat ca discutia dintre conducerile…

Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a ordonat joi armatei americane sa faciliteze accesul femeilor din armata la avort, dupa ce unele state americane au adoptat masuri restrictive in privinta intreruperilor voluntare de sarcina, informeaza Agerpres. Curtea Suprema a revocat in iunie jurisprudenta „Roe…

SpaceX anunța Pentagonul cu privire la incapacitatea de a plati pentru munca Starlink in Ucraina. Compania cere Departamentului de Aparare al SUA sa aloce 124 de milioane de dolari pana la sfarșitul anului 2022 pentru furnizarea de terminale suplimentare la Kiev și finanțare.

Batalia pentru Crimeea va fi „dificila" pentru armata ucraineana in cazul in care va ajunge in situația de a elibera peninsula din Marea Neagra, apreciaza fostul comandant al trupelor americane in Europa, generalul in rezerva Mark Hertling.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a identificat un militar rus și spune despre el ca a ordonat capturarea orașului Mariupol și asaltul salbtic asupra uneia dintre cele mai mari intreprinderi industriale din oraș, Azovstal, scrie Novoe Vremia, citand comunicatul oficial al SBU.Ucraineii spun…

Armata SUA iși recunoaște responsabilitatea pentru moartea a 12 civili in 2021, toți in Afganistan, potrivit unui raport difuzat de Pentagon marți. „Departamentul Apararii estimeaza ca 12 civili au fost uciși și cinci au fost raniți in 2021 in operațiuni militare americane", se arata in raportul anual…