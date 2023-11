Punctele de frontieră cu Ungaria, blocate total. Se așteaptă aproape 2 ore în vamă Romanii au luat cu asalt vamile de la granița cu Ungaria, unde nu exista timpi de așteptare mai mici de 30 de minute. Alte coloane de autoturisme s-au format si la iesirea catre Bulgaria, prin vama Giurgiu. Pe granita de vest sunt coloane de autoturisme la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera. Joi dupa-amiaza, 30 noiembrie, cel mai aglomerat dintre acestea este cel de la Salonta, unde timpul de asteptare pentru realizarea formalitatilor vamale pentru cei care ies din tara cu autoturismul este de 110 minute, in timp ce la Sacuieni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

