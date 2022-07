Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 31 mai ndash; 17 iulie 2022 se desfasoara a treia etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021, etapa in care recenzorii se duc pe teren si colecteaza, prin interviu fata in fata cu ajutorul tabletei, date statistice pentru persoanele care nu s au autorecenzat online. In aceasta…

- "Suntem in acest moment la aproape 40 la suta", a declarat ieri prefectul Bogdan Cojocaru, referindu-se la procentul iesenilor care s-au autorecenzat pana acum. El a facut un apel, la Colegiul prefectural, pentru parcurgerea acestei proceduri pana la sfarsitul saptamanii in curs, cand expira termenul…

- Primaria Municipiului Pitești informeaza ca s-a prelungit perioada de autorecenzare a populației pana pe 27 mai 2022, ca urmare a deciziei Comisiei Centrale a Recensamantului Populației și Locuințelor. Etapa de culegere a datelor de la populație prin interviuri fața in fața cu ajutorul recenzorilor…

- Perioada pentru autorecenzare din cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor va fi prelungita cu doua saptamani, pana la 27 mai, a declarat vineri presedintele INS, Tudorel Andrei, intr-o conferinta de presa. Peste 8,4 milioane de romani au completat pana acum online formularele. "Suntem astazi…

- Social Perioada de autorecenzare pe platforma online a fost prelungita pana pe 27 mai mai 13, 2022 10:44 Duminica, 15 mai, ar fi trebuit sa se incheie cea de-a doua etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor, respectiv etapa de autorecezare și autorecenzare asistata. Conducerea Institutului…

- Institutul National de Statistica a anuntat ca vineri va avea loc o conferinta de presa pe tema Recensamantului Populatiei si Locuintelor, ca urmare a deciziei extraordinare a CCRPL (Comisia Centrala a Recensamantului Populatiei si Locuintelor) privind prelungirea perioadei de autorecenzare si noul…

- Comisia Centrala a Recensamantului Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea perioadei de autorecenzare, noul calendar de culegere a datelor de la populatie urmand sa fie anuntat vineri, de Institutul National de Statistica.

- Cu totii dorim sa stim cu precizie cati mai suntem in tara, in fiecare regiune, judet si localitate, respectiv cati dintre noi au plecat in strainatate pentru o perioada mai mare de 12 luni inainte de momentul de referinta al RPL-runda 2021 (1 decembrie 2021 ora „0"). Datele de la acest recensamant…