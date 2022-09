Stiri pe aceeasi tema

- „Datoram telenovela realizarii/recepționarii „Rezervei de apa” tuturor matrapazlacurilor, compromisurilor si concesiilor in lanț facute de ultimii doi primari ai Bacaului, Necula & Viziteu, precum si unui constructor al carui nume nici nu-l mai pomenesc – am atras suficient atenția in privința incapacitații…

- Nina Chiper, directorul Companiei Regionale de Apa și-a anunțat demisia intr-o conferința de presa in urma votului din Consiliul local de vineri, prin care municipalitatea a transmis in administrarea CRAB a Rezervei de Apa. Directorul CRAB spune ca Rezerva de Apa nu indeplinește condițiile din proiect…

- Dupa doua voturi negative ale Consiliului local Bacau, Rezerva de Apa a orașului a fost trecuta in administrarea CRAB. „In cazul nedorit al unei avarii pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, nu vom mai ramane zile intregi fara niciun strop de apa la robinet. Am adus acest proiect pentru prima…

- Municipalitatea bacauana va avea avea achizițiile publice realizate la nivel centralizat. Cu sprijinul unei echipe formate din reprezentanți ai Bancii Europene de Investiții și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young, a fost finalizata foaia de parcurs in vederea inființarii, la nivelul…

- In perioada 18-21 august 2022, intre orele 12.00-22.00, efective din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacau vor acționa zilnic, pentru a asigura masurile de ordine publica cu ocazia Festivalul Gastronomic Catalin Scarlatescu ce se va desfașura in Parcul Cancicov. Evenimentul va avea loc in zona…

- Consilierii PSD, PER și alți doi consilieri au votat, vineri, impotriva trecerii Rezervei de Apa in domniul public al municipiului, ceea ce a reaprins spiritele inca nepotolite dupa scandalul cu „Spitalul Municipal”. In vreme ce primarul viziteu acuza un complot impotriva cetațenilor, președintele Consiliului…

- La Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Aleea Parcului nr. 9, a avut loc marți, 19 iulie, lansarea proiectului „Studiu de caz: Natura”, un proiect dedicat copiilor cu deficiențe de vedere, implementat de Asociația Club Sportiv Tandem Arena și finanțat de Fundația Orange prin intermediul…

- Obiectivul a fost modernizat cu echipamente și aparatura medicala de ultima generație, din fonduri asigurate, in procent de 90%, de Consiliul Județean Bacau S-au finalizat lucrarile de reabilitare a blocului operator aseptic din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Moinești. Finalizarea acestui proiect…