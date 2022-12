Anul viitor va fi marcat de o intensificare a tensiunilor geopolitice si a bataliei globale pentru resurse si influenta; lumea occidentala se confrunta cu probabil cea mai mare provocare de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial incoace. Cu doar cateva saptamani in urma circula in mass-media occidentale ideea ca in ciuda parerilor dominante din trecut, Joe Biden s-ar afla intr-o pozitie mai buna decat Vladimir Putin, prizonierul unei confruntari militare in Ucraina in care armata rusa trece prin dificultati majore pe teren, si Xi Jinping a carui obsesiva politica „Covid zero" a dus la…