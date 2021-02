Stiri pe aceeasi tema

- Robotul umanoid Sophia a devenit un fenomen viral, de la lansarea sa in 2016, iar acum compania care sta in spatele sau are o noua viziune: sa inceapa productia de masa a robotilor pana la finele acestui an, transmite Agerpres citand agenția Reuters.

- Nutritionistul Maria Mihaela Pasca explica modul in care trebuie sa consumam alimentele, in special in sezonul rece, pentru a ne pastra sanatatea si pentru a ne feri de diverse boli. In plus, specialista spune ca pentru o alimentatie echilibrata trebuie sa avem grija si la felul in care combinam produsele

- Cand noul coronavirus a ajuns in Republica Togo din Africa in martie, liderii sai, la fel ca cei din multe alte țari, au raspuns cu ordinele de a sta la domiciliu. Dar și cu un program de asistența economica pentru a inlocui veniturile pierdute de oameni.

- Odata cu sosirea iernii, bulgarii isi fac griji pentru impactul poluarii asupra COVID-19, iar Bruxelles sanctioneaza guvernul, pe care il acuza ca nu face nimic pentru a permite populatiei sa respire mai usor, relateaza joi AFP.

- Odata cu sosirea iernii, bulgarii isi fac griji pentru impactul poluarii asupra COVID-19, iar Bruxelles sanctioneaza guvernul, pe care il acuza ca nu face nimic pentru a permite populatiei sa respire mai usor, relateaza joi AFP. Daca izolarea a imbunatatit calitatea aerului in Europa, in Sofia, unul…

- Uneori, o simpla ecografie ne poate salva viața. Este și cazul ecografiei Doppler vascular. Aceasta poate furniza informații prețioase despre fluxul sanguin și poate preveni un accident vascular sau amputarea membrelor. La ce ajuta un Doppler vascular? Ecografia Doppler vasculara este o metoda esențiala…

- Un studiu pe tema telemuncii realizat pentru LG Electronics in Romania de Reveal Marketing Research a aratat care sunt provocarile și avantajele percepute de romanii care lucreaza de acasa in contextul actual, iar LG ofera sfaturi utile pentru creșterea confortului și eficienței, care te pot ajuta sa…

- In plina pandemie, Spitalul Penitenciar Dej a obținut Nivelul II de acreditare, cel mai mare acordat vreodata unui spital din sistemul penitenciar de catre Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS). Asta inseamna ca unitații spitalicești i-au fost validate și apreciate serviciile…