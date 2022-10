Stiri pe aceeasi tema

- Intrebari și raspunsuri despre plangerea la CEDO Persoanele care au obținut in instanța o decizie definitiva, dar considera ca le-au fost incalcate drepturile, se pot adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Care este procedura și cat dureaza soluționarea unui dosar ne explica Anca Dragoi, avocat…

- Anestezia. Un singur poem, de Daniela Rațiu, casa de pariuri literare Intotdeauna cuvintele reușesc sa salveze dedesubturile care tulbura, reușesc sa spuna și sa (de)scrie ceea ce nu se poate Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Proces(ul) verbal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatul care considera ca a fost concediat abuziv poate contesta decizia la instanța de judecata, in termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicarii. Despre drepturile pe care le aveți daca sunteți concediați și cum contestați decizia angajatorului aflați de la Lucia Pascaru, avocat in…

- A inceput un an nou școlar, iar elevii și profesorii s-au intors in școli. Pe langa festivitatea de incepere de an școlar, la clase diriginții au mai avut de facut și partea de organizare. Asta inseamna, printre altele, și modul in care se vor ține ședințele cu parinții. In același timp au avut și prezentarea…

- In rubrica ”Puls Juridic” aflam ce sfaturi au polițiștii pentru elevii care au pașit in noul an școlar de la domnul subcomisar Ovidiu Iulian Apetrei, șef Birou Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ …

- Sfaturi pentru elevi de la polițiști, la inceput de an școlar In rubrica ”Puls Juridic” aflam ce sfaturi au polițiștii pentru elevii care au pașit in noul an școlar de la domnul subcomisar Ovidiu Iulian Apetrei, șef Birou Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați…

- Care sunt drepturile pasagerilor in transportul aerian? Sute de persoane au reclamat companiile aeriene la Protecția Consumatorului, dupa ce zborurile au avut intarziere sau au fost anulate. Care sunt drepturie pasagerilor și cum trebuie sa procedați daca acestea nu va sunt respectate aflați in rubica…

- Puls Juridic 20 iulie – Drepturile zilierilor – inspector șef Costel Grojdea-ITM Ce drepturi și obligații au zilierii Zilierii sunt persoane fizice care desfașoara activitați necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, in schimbul unei sume de bani. In ce domenii pot lucra zilierii și…