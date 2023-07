Pulpe de pui marinate, la grătar sau la cuptor - Rețeta specială pentru o masă ideală, cu puține calorii Pulpele de pui, la gratar sau la cuptor, continua sa fie una din mesele favorite ale multora, mai ales daca sunt servite și cu o salata de sezon.Iata rețeta speciala pentru pulpele de pui marinate. Pulpe de pui marinate, la gratar sau la cuptor. Ingrediente1 kg de pulpe de puio lingurița rasa cu chimen macinatsare și pipersucul unei lamai mari, zemoase4-5 linguri cu pasta de tomate1-2 caței de usturoi dat prin presa sau pisat2 lingurițe de boia dulce2 lingurițe de boia iute3-4 linguri cu ulei de masline presat la rece2 lingurițe cu sos de soiao lingurița cu rozmarin zdrobit100-200 ml de vin alb… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

