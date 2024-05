Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci a dezvaluit care e rețeta ei speciala de sarmale, dar ce și alte bucate tradiționale se regasesc pe masa de Paște. Gimnasta de zece se lauda ca toate sunt inspirate din invațaturile mamei sale.

- Mai este foarte puțin pana la sarbatorile pascale, așa ca gospodinele se pregatesc sa faca bunatați pentru cei dragi. Cozonacul este unul dintre preparatele nelipsite de pe masa de Paște. Acesta este adorat de toți romanii, mai ales ca este pufos și are o umplutura delicioasa. Totuși, daca nu sunteți…

- Shaorma nu trebuie sa fie plina de carne și sosuri, ci poate sa fie un pranz rapid și sanatos, la care sa apelezi in perioadele de post sau in momentul in care nu vrei sa mananci carne. Shaorma de post nu conține produse de origine animala și este o alternativa perfecta la produsele din comerț. […]…

- Se apropie Paștele și deja pregatim lista cu preparatele pe care le vom pune pe masa in ziua cea mare. Nelipsit este, in fiecare an, drobul, care e chiar vedeta aceste sarbatori. Daca vrei sa iasa ca la carte și sa te bucuri de un gust savuros, iata o rețeta speciala, cu care nu vei […] The post Rețeta…

- Drobul este nelipsit de masa de Paște a romanilor. Acest preparat se face din organe de miel, insa poți pune orice fel de organe dorești. Toate acestea sunt tocate marunt, amestecate cu verdețuri, așezate oua fierte pe lungimea compoziției, apoi pus intr-un prapure și bagat la cuptor. Poți sa faci drob…

- Cu siguranța ai mai mancat piure de post și știi foarte bine ca nu se compara cu cel normal, facut cu lapte și unt. Cu toate acestea, exista cateva trucuri prin care il poți la fel de bun ca un piure care conține produse lactate. Cum sa obții acea textura pufoasa și acel gust delicios, […] The post…

- Jean Paler, actorul cu pensie de 1.600 de lei, nu mai știe cum sa-și calculeze banii de la o luna la alta, ca sa nu se imprumute prin vecini. La aflarea veștii ca un kilogram de urzici a ajuns sa coste, in aceasta primavara, 30 de lei, actorul și-a pus mainile in cap. ”Incredibil, urzicile […] The post…

- Rețeta special de varza murata cu carne de porc din Ardeal. Nu este deloc dificil sa o pregatești. Trebuie, in schimb, sa ai ceva timp liber la dispoziție pentru a ajunge la rezultatul potrivit. Gospodinele din Transilvania apeleaza la un ingredient deosebit pentru a oferi preparatului aroma intensa.…