- O instanța a Inaltei Curți de Justiție – High Court – din capitala Marii Britanii a respins cererea de extradare formulata de Romania pentru omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu. Conform unor surse judiciare, citate de Gandul.ro, decizia judecatorilor a avut in vedere faptul ca omul de afaceri „nu…

- Procurorul general al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea, a transmis miercuri, 9 iunie, o adresa catre toate Parchetele din țara, prin care ii indeamna pe procurori sa nesocoteasca decizia Curții Constituționale cu privire la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Guvernul a acționat ilegal. Aceasta este concluzia Inaltei Curți de Justiție din Marea Britanie in cazul acordarii unui contract, platit din fonduri bugetare, in valoare de 560.000 de lire sterline unei companii conduse de prietenii fostului consilier Dominic Cummings. Activiștii au acționat in judecata…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) solicita Parlamentului sa puna de urgența Codul de procedura penala in acord cu decizia CCR și atrage atenția asupra implicațiilor negative majore pe care le poate genera prelungirea proceselor penale. Președintele Instanței supreme, Corina Alina Corbu, a transmis,…