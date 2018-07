Stiri pe aceeasi tema

- Justiția germana a autorizat, joi, extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont pentru deturnare de fonduri publice, dar a respuns motibul mai grav, rebeliunea, pentru care acesta este inclulpat in Spania. Decizia a fost luata de un tribunal din landul german Schleswig-Holstein, arata Agerpres…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat pentru deturnare de fonduri publice, conform deciziei luate joi de un tribunal din orasul german Kiel, transmit agentiile de presa internationale, informeaza Agerpres.In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului…

- Curtea Suprema din Spania a incheiat marți ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei din luna octombrie a anului trecut și a ordonat suspendarea fostului președinte separatist catalan, Carles Puigdemont, din funcția sa de deputat regional, potrivit Rador.

- Procurorii germani au depus o cerere la un tribunal regional pentru extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont, pentru implicarea sa in campania pentru independenta Cataloniei, relateaza News.ro citand Reuters.

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…

- Pentru Curtea Suprema din Spania, decizia instanței germane de a-l elibera pe Carles Puigdemont este "lipsita de rigoare". Mai multe indicii sunt in concordanța cu acuzațiile impotriva președintelui catalan demis și a altor lideri separatiști urmariți pentru revolta, a indicat marți divizia de recurs…

- Manifestantii s-au adunat intr-una dintre pietele centrale din Barcelona, cerand "libertate pentru prizonierii politici", scrie Mediafax. Organizatorii marsului au precizat ca actiunea de duminica are rolul de a "apara institutiile catalane si drepturile fundamentale ale cetatenilor"…