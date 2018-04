Puigdemont nu renunță la independența Cataloniei. Primul mesaj de după ieșirea din închisoare Puigdemont nu renunța la independența Cataloniei deși a petrecut zece zile in arest preventiv in germania. La ieșirea pe porțile inchisorii, liderul separatiștilor catalani a declarat ca guvernul spaniol ar trebui “sa inceapa dialogul” cu privire la problema independentei regiunii sale si a cerut eliberarea separatistilor inchisi de Madrid, citeaza Agerpres agenția AFP “A sosit timpul pentru dialog”, a declarat el presei imediat dupa ce a fost eliberat din inchisoarea din Neumunster. “Autoritatile spaniole nu au nicio scuza sa nu inceapa dialogul. Am cerut un dialog ani de zile si am obtinut ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a decis joi eliberarea din arestul preventiv a trei fosti ministri ai provinciei spaniole Catalonia, informeaza AFP. Potrivit parchetului, un judecator de instructie a decis eliberarea conditionata a lui Merixtell Serret, Anton Comin si Lluis Puig, membri ai guvernului…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de "rebeliune", a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…

- Presedintele catalan destituit, separatistul Carles Puigdemont, a anuntat joi, intr-un mesaj video postat pe retelele sociale, ca renunta sa mai vizeze presedintia Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai rapid posibil", transmite AFP.

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…