Publicul timisorean asteptat, in acest weekend, la cea de-a XIII editie a Festivalului PLAI!

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a XIII-a ediție a Festivalului PLAI se va desfașura in perioada 14-16 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, iar publicul este așteptat la cele „9 concerte world music, 2 seri de after party, peste 200 de workshop-uri și ateliere, proiectii de filme, expozitii, foodcourt si toata…

- Banca Comerciala Romana (BCR) informeaza publicul ca unitatile sale teritoriale retail si centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul, miercuri, 15 august 2018, cu ocazia Sarbatorii de Sfanta Maria. Ca excepție, unitațile BCR din centrele comerciale și mall-uri vor fi deschise, dar…

- Ziua Marinei Romane va fi organizata, in acest an, in sapte orase din tara, la evenimente urmand sa participe mii de marinari militari, zeci de nave si aparate de zbor. Publicul va putea asista la exercitii navale, spectacole de muzica militara si va putea vedea nave, ambarcatiuni si echipamente militare.…

- Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si din judetul Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia, a anuntat, luni, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Pogramul prelungit va fi valabil in perioada 23 iulie…

- Consiliul Județean Timiș și instituțiile de cultura subordonate organizeaza Ziua Județului Timiș. Programul zilei de 28 iulie este urmatorul: – 18:00 – Expoziție Maestrul Ștefan Popa Popa’s – Personalitați istorice din Banat și Romania – 19:00 – Schimb de garda – 20:00 – Concert – Cobzality și Direcția…

- Bentley Bentayga a devenit cel mai rapid SUV de serie care a concurat la Pikes Peak, iar exemplarul care a reușit aceasta performanța va putea fi admirat de publicul aflat la Goodwood Festival of Speed. In cadrul evenimentului, producatorul britanic expune și noile Continental GT și Continental GT3.

- Mult așteptatul festival Plai a ajuns la ediția cu numarul 13 și invita publicul timișorean la activitati create de peste 30 de organizații si la muzica buna din toate colturile lumii! Lista artiștilor care completeaza programul artistic pentru ediția din 2018 este: Paris Combo (Franța),…

- Publicul este invitat la cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional "Marile Serate Muzicale ale Bucureștiului", organizat de Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, in perioada 6 - 8 iulie, și la concursul Internațional de Pian "Mihaela Ursuleasa", arata un comunicat, potrivit…