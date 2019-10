Stiri pe aceeasi tema

- Votul de miercuri din plenul reunit al Parlamentului impotriva ordinii de zi propuse de conducerea Camerei Deputatilor si a Senatului privind motiunea de cenzura prin care opozitia a reusit sa schimbe data la care va avea loc votul impotriva Guvernului Dancila l-a readus in prim plan pe presedintele…

- Politica in Romania este o doamna de moravuri ușoare și asta s-a vazut foarte clar la ședința Consiliului local de marți, 1 octombrie, cand consilierii PSD s-au repezit sa muște din jugulara primarului Bacaului, fostul lor coleg de partid. Ședința a fost convocata pentru a se lua o decizie in privința…

- Administrația Donald Trump a prezentat joi o noua reducere drastica a cotelor de refugiați primiți în Statele Unite, la 18.000 în 2020 fața de 30.000 în acest an și aproape 85.000 în 2016, scrie AFP."Actuala povara a sistemului american de imigrație trebuie ușurata…

- Se cutremura scena politica! Acuzații grave au fost lansate la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, și la cea a premierului Viorica Dancila.O adevarata bomba atomica a fost lansata in spațiul public, dupa ce... Citește AICI din ce cauza ar fi fost EXECUTAT Liviu Dragnea - CUTREMUR pe scena…

- La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Sanatatii vine cu reglementari severe in privinta marketingului inlocuitorilor laptelui matern. Astfel, publicitatea la lapte praf sau orice alt aliment destinat sugar...

- Google a declarat luni ca sustine o publicitate politica responsabila care respecta legislatia locala dupa ce Rusia a acuzat compania ca a distribuit astfel de reclame in timpul alegerilor locale din weekend, relateaza Reuters. Gigantul internet nu a confirmat dar nici nu a negat intr-un comunicat ca…

- Twitter investește 100 de milioane de dolari intr-o noua rețea sociala. Investiția va fi realizata in parteneriat cu alte firme, pornind de la o societate din India. Investiția derulata de rețeaua sociala folosita de peste 300 de milioane de oameni in toata lumea, inclusiv in Romania, a fost anunțata…

- In situatia in care blocurile nationalist si unionist oscileaza fiecare in jurul a 40%, "neutrii" sunt cei care vor hotari probabil rezultatul oricarui referendum privind unificarea cu Republica Irlanda, optiune existentiala, daca se va ajunge acolo, prilejuita de Brexit. Moartea jurnalistei si activistei…