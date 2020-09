(Publicitate) S-a lansat programul Rabla la ochelari: până la 500 lei pentru o pereche veche Ochelarii de vedere sunt, in primul rand, un obiect care ne vizeaza direct sanatatea. Pe langa acest aspect important, un alt criteriu de care oamenilor țin cont atunci cand iși achiziționeaza o pereche de ochelari este estetica lor. Alegerea corecta a ochelarilor poate aduce o nota definitorie intregului look, completand, in același timp, personalitatea purtatorului.Pentru a veni in sprijinul pacienților care au nevoie de o pereche de ochelari de vedere sau pur și simplu vor o pereche noua, Lensa.ro, cel mai mare magazin online de optica din Romania, anunța programul de reinnoire a ochelarilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

