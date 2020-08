Psihologul de weekend: „Nu consider că mi-am înșelat soția!…

Iata o intrebare care mi-a fost adresata de nenumarate ori in interactiunea cu cei aflati in terapie. Primul raspuns care imi venea in minte de fiecare data, era o alta intrebare: „Care au fost nevoile pe care cealalta persoana ti le implinea?". De cele mai multe ori, sexul si intelegerea jucau rolurile principale, astfel incat puteam conchide ca o a treia persoana reprezenta mai degraba o completare, nicidecum totul. Absolu (...)