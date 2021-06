Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea Parlamentului nr. 36/2021 pentru revocarea Avocatului Poporului este neconstitutionala, fiind incalcate prevederile referitoare la principiul legalitatii si durata de 5 ani a mandatului acestuia, se arata in sesizarea depusa de PSD la Curtea Constitutionala.

- PSD a atras atentia, miercuri, Guvernului ca nu are dreptul sa emita o ordonanta de urgenta pe tema alocatiilor pentru copii, intrucat un proiect de lege cu un continut similar se afla in prezent in stadiul final al dezbaterii parlamentare.„In aceste conditii, daca s-ar emite o ordonanta de urgenta…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarile PSD in legatura cu numirea conducerilor interimare ale SRTv si SRR de catre Parlament. Pe ordinea de zi a sedintei Curtii Constitutionale sunt trecute sesizarea referitoare la Hotararea Parlamentului nr.32/2021 privind numirea directorului…

- Legislația actuala privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevede ca parinții cu copii grav bolnavi pot beneficia de concediu medical de ingrijire pana cand copilul implinește 16 ani.Curtea Constitutionala a admis marti, cu unanimitate de voturi, o sesizare a Avocatului…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, o sesizare a Avocatului Poporului si a decis ca, in cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani. CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate ridicata…

- La 15 aprilie, Curtea Constituționala a recunoscut existența circumstanțelor care justifica dizolvarea Parlamentului, motivand prin „incapacitatea deputaților de a numi un guvern in conformitate cu articolul 85 din Constituție”. Președintele Maia Sandu a fost prezenta la ședința, unde și-a prezentat…

- Curtea Constituționala a dat astazi aviz pozitiv pentru dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Totuși, pana la dizolvarea acestuia, clasa politica așteapta inca o decizie a magistraților Curții Constituționale, și anume cea legata de starea de urgența, care a fost contestata de deputații…

- Dinspre Curtea Constituționala a Romaniei a venit, zilele trecute, un comunicat de presa care ne aducea la cunoștința ca „dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedura penala incalca atat prevederile art.1 alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) și…