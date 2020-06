PSD va conduce comisia parlamentară pentru verificarea achizițiilor din starea de urgență Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, cu 337 voturi „pentru” si 3 abtineri, relateaza Agerpres. Potrivit hotararii de infiintare, comisia are ca obiective analiza fundamentarii si eficientei masurilor de informare, verificare si monitorizare epidemiologica a cetatenilor romani care s-au […] The post PSD va conduce comisia parlamentara pentru verificarea achizițiilor din starea de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

