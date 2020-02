Stiri pe aceeasi tema

- FC Botosani este pe locul 5, cu 36 de puncte, la fel ca Medias, in timp ce Chindia e pe loc de baraj, cu 21 de puncte. Dupa infrangerea la limita in fata lui FC Botosani, antrenorul Chindiei a avut o reactie dura fata de elevii sai.

- Consilierul local, Cosmin Morega, a tras un semnal de alarma catre conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj și catre directorii de școli de pe raza municipiului Motru cu privire la numarul cat mai mare, de la o zi la alta, al virozelor de diferite tipuri care afecteaza populația școlara…

- Social-democrații au transmis, luni, intr-un comunicat de presa, ca partidul va folosi toate mijlocale legale pentru „a se opune politicii de austeritate a guvernului PNL-Orban”, care „blocheaza majorarile de pensii, alocații și salari”, subliniind ca „liberalii guverneaza doar pentru demiterea propriului…

- Ziarul Unirea Deși Legea bugetului de stat pentru 2020 a fost promulgata, Asociația Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in privința sumelor destinate proiectelor Deși Legea bugetului de stat pentru 2020 a fost promulgata, Asociația Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in privința sumelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara la Digi24, in contextul votului din Parlament privind dublarea alocațiilor pentru copii, ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, așa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunța la alte categorii de...

- Mihai Fifor, fost secretar general al PSD, susține ca Guvernul Orban ar trebui sa ia masuri suplimentare de protecție a angajaților, dupa eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time. Fifor scrie,...

- Juventus - Sassuolo 2-2 // „Batrana Doamna” nu poate castiga la limita la infinit. Desi a ramas singura neinvinsa in Top 5 campionate Europa si nu a incasat gol cu Atletico in Liga, cu Sassuolo trupa lui Sarri a aratat jalnic in defensiva, unde Buffon (41 de ani) si De Ligt (20 de ani), extremele de…

- Stilurile de viața sedentare concentrate pe ecrane pun in pericol sanatatea, spune Organizația Mondiala a Sanatații. Mai mult de 80% dintre adolescenții din intreaga lume nu sunt suficient de activi, punandu-și sanatatea in pericol, concentrandu-se sa fie activi pe telefon mai degraba decat sa alerge…