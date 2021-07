Scandalul iscat dupa ce consilierul local Marius Craina (Pro Romania, fost PSD) a inițiat un proiect de hotarare, aprobat apoi in CLT, prin care aleșii locali sa fie obligați sa-și faca publice actele de studii și dovada domiciliului in Timișoara, are in continuare ecouri. Astfel, PSD Timișoara preia un model popular in mediul online și […] Articolul PSD Timișoara a lansat „Identity Challenge”: „Vrem sa ne convingem ca și transparența este o tema folosita doar ca o momeala pentru obținerea unor voturi in plus” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .