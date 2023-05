Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal Dan Motreanu a subliniat inaintea intrarii in ședința Biroului Politic Național al PNL ca Ministerul Transporturilor va fi condus de liberali, in contextul in care social-democrații ar dorii flexibilizarea protocolului și pastrarea portofoliului.

- Partidul National Liberal nu a cerut absolut nimic de la niciunul dintre partidele din coalitie, a declarat, marti, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, mentionand ca trebuie ca liberalii sa asigure echilibrul si guvernarea. CITESTE SI Liderii NATO se gandesc la o mișcare de efect, dar nu știu cum sa…

- ”Am participat, astazi, la Congresul UDMR, alaturi de liderii coalitiei de guvernare. Anul acesta si jumatate de cand conduc guvernul mi-a demonstrat ca UDMR este cu adevarat un pol de stabilitate si echilibru, cu lideri seriosi si profesionisti. Impreuna, in actuala coalitie de guvernare, am reusit,…

- Adica, va fi reluata producția de alimente in Romania care va scadea prețurile la mancare, astfel incat oamenii sa nu mai aiba probleme. Ciolacu a declarat ca viitorul guvern va duce inflația de peste 15 la suta din acest moment la sub zece la suta la finalul anului 2023. „Vom veni fiecare cu anumite…

- Presedintele PSD este ferm convins ca va exista o rotatie a premierilor, iar viitorul Guvern va functiona mai bine. Potrivit lui Ciolacu, rotatia va fi „foarte rapida si foarte lina si va avea ratiuni, in primul rand, statale, nu politice”. „Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica.…

- "Avem foarte multe principii in comun. E un scenariu, nu e exclus, dar nu e un scenariu simplu, sunt cele doua mari partide. PSD este cel mai mare din Romania" - asta spunea acum trei zile liderul PSD, Marcel Ciolacu, intrebat daca liberalii și social-democrații ar putea candida in tandem la alegerile…

- Rocada guvernamentala se va face, asa cum este trecuta in protocolul dintre PNL si PSD, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Nu vad niciun motiv sa nu se intample si care ar fi scuza ca nu se intampla. Exista un acord semnat intre PSD si PNL, acordul se pune in aplicare pana la sfarsitul sesiunii parlamentare,…

- In saptamana in care a fost inlocuita, procurorul general, Gabriela Scutea, face bilanțul mandatului sau, intr-un interviu one2one, la Europa Libera. G. Scutea atenționeaza ca Ministerul Public se afla in criza. Intre altele, o criza de personal, cauzata de așteptata reforma a pensiilor speciale.…