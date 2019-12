Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a anuntat, luni, ca PSD va depune in cursul zilei sesizarile la Curtea Constitutionala cu privire la asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legilor justitiei si a OUG 51 privind transporturile.

- PSD contesta la Curtea Constituționala doua din legile pentru care Guvernul și-a angajat raspunderea, respectiv amanarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifica OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean, a anunțat președintele interimar…

- Premierul Ludovic Orban considera ca prin intentia de a ataca la Curtea Constitutionala doua dintre proiectele pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea PSD arata ca "a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor rosii". "Prin asta PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul privind sistemul judiciar pe care Guvernul si-a angajat raspunderea. "Imi pare rau ca la nivelul liderilor de grup nu s-a gasit o solutie in asa fel incat sa putem sa avem si interventii politice…

- Guvernul a acceptat doua amendamente la proiectul de lege privind transportul de persoane referitoare la extinderea valabilitatii licentelor actuale pana la 30 iunie 2021 si a termenului pentru finalizarea procedurii de selectie pentru operatorii de transport de catre Consiliile judetene pana la 1 iulie…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) sustine ca proiectul de lege pe care Guvernul isi angajeaza raspunderea nu rezolva problema transportului elevilor, ci o amana cu inca un an, solicitand Executivului sa deblocheze aceasta situatie in mod real, nu doar la nivel declarativ.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- ​Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa reuniunea conducerii PSD, ca partidul va sesiza Curtea Constituționala daca Guvernul își va asuma raspunderea pe legi similare cu proiecte aflate în dezbatere în Parlament.”Este neconstituțional sa…