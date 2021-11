Stiri pe aceeasi tema

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din…

- ​​Nicolae Ciuca și-a depus luni seara, în ședința conducerii PNL, mandatul de premier desemnat, în condițiile în care Cabinetul sau nu are susținere în Parlament, unde marți era programata audierea miniștrilor propuși, iar miercuri votul de învestitura. Surse liberale au…

- Președintele PNL, Florin Cîțu, discuta la aceasta ora în Modrogan, cu prim-vicepreședinții partidului despre mandatul premierului desemnat, Nicolae Ciuca. Florin Cîțu nu renunța la varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR și insista pentru un armistițiu politic pe o perioada de câteva…

- Biroului Politic National al partidului se reuneste joi, la ora 10, inainte de consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Desi propunerea pentru premier este Florin Citu, BPN-ul ar putea vota flexibilizarea mandatului pentru propune si un alt nume, sursele „Adevarul” din partid indicandu-l pe Nicolae…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au participat miercuri, 15 septembrie, la decorarea de catre șeful statului a Spitalului Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”. „Pandemia de COVID-19 nu este incheiata”, a atras atenția șeful statului, intr-o alocuțiune, dupa care a precizat…

- O delegatie a companiei Enel, condusa de Francesco Starace, CEO al Grupului, efectueaza marti o vizita oficiala in Romania. Potrivit Agerpres, reprezentantii Enel vor avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu. „Romania este una dintre cele mai importante tari in care…

- ​Susținatorii lui Florin Cîțu în PNL fac o mutare de forța. Fara vreo discuție prealabila cu Ludovic Orban, ei au convocat marți o ședința a conducerii liberalilor în care sa-l valideze ca viitor ministru de Finanțe pe Dan Vîlceanu, un apropiat al premierului. SMS-ul…