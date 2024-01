PSD nu renunță la impozitarea progresivă, măsura cu cel mai mare impact asupra veniturilor PSD nu renunța la impozitarea progresiva, masura cu cel mai mare impact asupra veniturilor PSD nu renunța la impozitarea progresiva. Acest subiect va fi reluat in 2024 in interiorul Coaliției de guvernare și ar putea fi implementat din 2025. Informația a fost publicata de Economedia, care citeaza surse guvernamentale. PSD a deschis discuția despre impozitul progresiv pe venitul angajatilor inca din 2021, dar liberalii s-au opus in mod constant. […] Citește PSD nu renunța la impozitarea progresiva, masura cu cel mai mare impact asupra veniturilor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

