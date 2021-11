Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu a precizat ca nu exista discuții intre PSD și Pro Romania pentru o fuziune, in condițiile in care Victor Ponta a fost vazut la sediul PSD din Kiseleff in urma cu cateva zile. Intr-un interviu acordat luni seara pentru Profit TV, senatorul PSD a precizat ca e posibil ca pe viitor sa se formeze…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dîncu, spune ca nu s-a discutat despre o fuziune cu Pro România, partidul lui Victor Ponta, dar ca si-a dori realizarea unui pol de stânga, lasând sa se înteleaga ca aceasta este o optiune pentru viitor.Vasile Dîncu…

- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, susține ca Romania a ajuns „intr-o situație tragica” pentru ca la nivel guvernamental nu a existat curajul sa se implementeze masuri care ar fi evitat dezastrul sanitar de acum. In opinia sa, cei responsabili trebuie sa raspunda chiar și penal…

- Fostul lider al PSD Dambovița ajuns chiar ministru al Apararii in era Dragnea, Adrian Țuțuianu, este disperat sa revina in prim planul politicii romanești. Dupa ce a fost ejectat de catre Liviu Dragnea din PSD, Adrian Țuțuianu s-a refugiat langa Victor Ponta la Pro Romania, dar n-a avut succes la alegerile…

- Liderii PSD, Pro Romania, ALDE, PER și PPUSL au semat u protocol care are ca scop „indeplinirea conditiilor legale de organizare și desfașurare a referendumului de demitere a Primarului Sector 1, Clotilde Marie Brigitte Armand”. Președinții PSD, ProRomania, ALDE, PPUSL și PER, respectiv Marcel Ciolacu,…

- Noua sesiune parlamentara de toamna se anunța foarte agitata pentru PSD, mai ales ca liderii actuali ai partidului in frunte cu Marcel Ciolacu sunt tot mai contestați de membrii cu greutate pentru non-combatul cu actuala coaliție de guvernare. Potrivit informațiilor noastre, exista o tensiune foarte…

- Ideea unei noi taxe auto, vehiculata deja in spațiul public, nu este exclusa de noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania, cred ca o taxa sau modul in care vom putea extinde aceasta problema este numai dupa ce vom avea o discutie bine cumpanita. Trebuie sa…