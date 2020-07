Stiri pe aceeasi tema

- "Tunurile liberale cu masti de protectie incep sa explodeze public. In Romania lui Iohannis si Orban, PANDEMIA s-a transformat in PANDE-MITA! Afaceristii folositi pe post de paravan se simt incoltiti si ajung sa pronunte nume. Iohannis, Orban si alti lideri liberali apar tot mai des in spatele afacerilor…

- "Azi a fost Ciolacu la emisiune. Sa ne zica ce lider providential a devenit intre timp. Si ca mai bine il pupi in fund pe Klaus, decat sa-l critici. Ca asa vrea electoratul PSD, nu voci taioase gen Codrin, Teodorovici, Plesoianu sau Serban! Mai bine sa plece din partid toti nemultumitii, doar academistii…

- "Ticaloșii neamului Profitand de necazul pandemiei, o mana de șacali aflați la guvernare sau la conducerea primariilor/consiliilor județene au dijmuit cu nesimțire banul public. Dupa cum știți, DNA are in lucru mai multe dosare privind achiziții publice de materiale sanitare anti-Covid.…

- Partidul Social Democrat il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a facut declarații neadevarate in legatura cu mai multe subiecte, fie ca este vorba de programul IMM Invest, fie ca este vorba de amanarea alegerilor locale. Intr-o postare pe Facebook, social democrații ii reproșeaza premierului Ordonanța…

- Partidul Social Democrat (PSD) a criticat, printr-o postare pe Facebook, acțiunile premierului Ludovic Orban și a prezentat o serie de declarații despre care au explicat, intr-un material video, ca sunt false.

- ​​”PSD a votat în Parlament stoparea jafului din padurile României. Am vazut cu toții imaginile cu zeci de camioane încarcate cu bușteni, care au împânzit șoselele țarii, în timp ce românii stau în case”, își începe Partidul Social…